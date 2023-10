Automecanica Medias lanseaza primul autobuz electric produs in Romania, la cea mai mare expozitie internationala din domeniul autobuzelor si autocarelor de la Bruxelles. "Prototipul va fi expus la Busworld Europe, cea mai mare expozitie internationala din domeniul autobuzelor si autocarelor", se arata in comunicatul de presa al companiei. Evenimentul are loc in perioada 7-12 octombrie."Autobuzul prezinta toate caracteristicile tehnice pe care producatorii de top din acest domeniul le-au ... citeste toata stirea