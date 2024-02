Primul muzeu din Romania dedicat istoriei sportului si turismului montan va fi deschis la Brasov, in cladirea "Olimpia" - fostul sediu al Reuniunii de patinaj, datand de la sfarsitul secolului al XIX-lea, imobil restaurat de Muzeul Judetean de Istorie Brasov cu sprijinul Consiliului Judetean Brasov, in perioada 2019-2023.Proiectul Olimpia - Muzeul Sportului si Turismului Montan este nucleul unei sectii muzeale noi a Muzeului Judetean de Istorie Brasov, fiind finantat prin Granturile SEE ... citește toată știrea