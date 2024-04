Primul oras din lume care introduce un sistem de plata pentru turisti

In incercarea de a diminua numarul mare de vizitatori anual, de joi, 25 aprilie, turistii care ajung in Venetia vor trebui sa plateasca o taxa de intrare in oras, scrie AFP.Masura se aplica numai vizitatorilor de o zi, care nu se cazeaza in oras. Vizitatorii trebuie sa plateasca 5 euro pentru a intra in centrul orasului intre orele 8:30 si 16:00 in timpul sezonului turistic de varf, din 25 aprilie pana pe 5 mai. Taxa se va aplica si pentru restul weekendurilor din mai si iunie, precum si in ... citește toată știrea