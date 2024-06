Problema statului roman: "Ultracentralist de la Bucuresti"

Aflat in vizita la Brasov in 16 si 17 iunie, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a dat mai multe declaratii de presa. Astfel, dupa ce duminica seara, in timpul lansarii cartii "Batalia pentru viitorul Romaniei. Gandurile unui roman la varful NATO", luni, i s-au cerut mai multe detalii privind acest subiect si de rolul Brasovului intr-un plan de regionalizare a Romaniei."Imi este teama sa vorbesc despre astfel de subiecte, intr-o perioada electorala. Evident ca Brasovul este o ... citește toată știrea