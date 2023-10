Multi romani se gandesc deja cum va fi vremea de Craciun, daca vom avea zapada, desi mai sunt aproape doua luni pana la sarbatoarea Nasterii Domnului. Vestile sunt bune si de Accuweather (o companie americana din sectorul privat care furnizeaza servicii comerciale de prognoza meteo in intreaga lume).Meteorologii de aici au modificat prognoza meteo si arata ca vremea va fi de Craciun cum nu prea a mai fost in Romania, in ultimii ani. Astfel, Craciunul 2023 se pare ca va fi unul cu zapada in ... citeste toata stirea