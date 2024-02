Proiect de cercetare unic in Estul Europei, la Universitatea Transilvania

Violonistul Alexandru Tomescu, Fabrica de Viori Gliga din Reghin si numerosi specialisti in domeniul sunetului, profesori si studenti participa la o cercetare de amploare, care poate reprezenta o premiera cel putin in Estul Europei, in cadrul proiectului "Modele inovative de viori comparabile acustic si estetic cu viorile de patrimoniu - MINOVIS" al Universitatii "Transilvania" din Brasov."La Universitatea din Brasov s-a obtinut un proiect de cercetare in care sunt asistent-cercetator angajat. ... citește toată știrea