Promisiunile "Marcel Ciolacu, presedinte": 2.600 de euro - salariul, 810 euro - pensia, pana in 2029

Marcel Ciolacu a prezentat duminica, 20 octombrie, proiectul sau pentru tara, pe care vrea sa il puna in practica daca ajunge la Cotroceni. Viseaza sa duca Romania in topul celor mai performante 10 economii din Uniunea Europeana si sa duca salariul mediu la peste 2.000 de euro, pana in 2029.Marcel Ciolacu a prezentat proiectul sau pentru Romania la Parlament, in fata a sute de membri PSD, oameni de afaceri si reprezentanti ai sindicatelor."In urmatorii cinci ani putem fi a zecea economie a ... citește toată știrea