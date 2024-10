Parchetul General s-a autosesizat in cazul Dianei Sosoaca pentru propaganda legionara, potrivit unor surse Adevarul. Autosesizarea are loc dupa ce europarlamentara a facut remarci antisemite si a invocat salutul legionarilor intr-un live pe Facebook.Dupa ce Curtea Constitutionala i-a invalidat candidatura la alegerile prezidentiale, Diana Sosoaca a rabufnit pe reteaua sociala, intr-un live de sase ore, in care a fost prezent si europarlamentarul Luis Lazarus si in care a strigat:"Nu exista ... citește toată știrea