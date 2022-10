Protest AUR la Brasov

In jur de 100 de persoane, unii membrii, altii simpatizanti ai AUR au iesit au iesit duminica, 9 octombrie, in strada, pentru a protesta. Manifestantii s-au adunat in fata Prefecturii in jurul orei 14.00 si, printre altele, au cantat "Desteapta-te romane", dar si alte melodii patriotice. Apoi, ei urcat spre Piata Sfatului, pe strada Republicii, dupa care si-au continuat marsul pe strada Muresenilor.Printre altele, ei au scandat "Anticipate" sau "Veniti cu noi", "Iesiti din casa, daca va ... citeste toata stirea