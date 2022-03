Pupicul energofag

Senatorul UDMR Lorant Antal, presedintele Comisiei pentru energie, infrastructura energetica si resurse minerale din Senat, a declarat la o conferinta organizata de Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania (AFEER) ca programul Green Deal al Uniunii Europene, de decarbonare masiva a productiei de energie electrica a continentului, desi pozitiv in sine, a fost dus "in extreme", ceea ce pune in pericol securitatea energetica europeana, lucru de care au devenit constiente si cele mai ... citeste toata stirea