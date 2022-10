Putin a instituit legea martiala in regiunile anexate din Ucraina

Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat introducerea legii martiale in cele patru regiuni ale Ucrainei pe care le-a anexat ilegal in septembrie, in urma organizarii unor asa-zise referendumuri. Masura decisa de liderul de la Kremlin si oficializata miercuri, 19 octombrie, in cadrul Consiliului National de Securitate al Federatiei Ruse, se suprapune cu declansarea unei evacuari masive a civililor din Herson. Rusii justifica evacuarile invocand contraofensiva militarilor ucraineni.Legea ... citeste toata stirea