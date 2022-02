Radu Dragusin pleaca de la Sampdoria dupa doar sase luni

Fundasul roman a fost imprumutat de Juventus Torino pentru urmatoarele doua sezoane, insa schimbarea de antrenor de la Geneva i-a fost "fatala". Plecarea lui Robert D'Aversa si venirea lui Marco Giampaolo i-a retezat "aripile" tanarului fundas. Echipa nu merge prea bine in Serie A si, sub presiunea rezultatelor, Marco Giampaolo este decis sa mearga in continuare pe mana unor jucatori cu mai mare experienta.Asadar, pentru a nu se trezi in postura de rezerva eterna, Radu Dragusin si-a cerut ... citeste toata stirea