Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, i-a avertizat pe romani sa nu mai plece in Grecia, in zonele afectate de incendii. Secretarul de stat in MAI spune ca evacuarile din Rhodos au loc in fiecare minut, iar insula este complet impracticabila pentru turisti. Incendiile ar putea lua amploare si in Corfu. Despre canicula din tara, Raed Arafat a anuntat ca nu va fi convocat un Comandament de urgenta pentru ca deciziile au fost transmise la nivel local.Peste 130 de romani ... citeste toata stirea