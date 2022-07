Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a fost premiat, marti, 5 iulie, de catre liderul Emiratelor Arabe. "Am fost onorat sa primesc premiul *Waterfall Global Award for Health Sectors* pentru munca depusa in dezvoltarea sistemului de urgenta, precum si pentru activitatea desfasurata pe durata pandemiei. Nu consider acest premiu unul cu titlu personal, ci unul dedicat tuturor colegilor mei alaturi de ... citeste toata stirea