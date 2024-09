"Raiul de pe pamant"

Americanii care isi doresc sa se bucure in liniste de pensie pot sa se retraga in cinci tari europene cu un cost redus al vietii si cu conditii sociale si economice bune, scrie prestigioasa publicatie Forbes. Prima optiune recomandata este Romania. Exista cinci tari din Europa in care americanii pot trai confortabil la pensie cu un buget lunar cuprins intre 1.100 si 1.700 de dolari (1.000 - 1.500 de euro), scrie Forbes.Publicatia americana a luat in calcul nu doar costul redus al vietii, ci ... citește toată știrea