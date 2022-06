Ramane comunist: Ion Iliescu va ramane fara titlul de luptator la Revolutie

Secretariatul de Stat pentru Recunoasterea Meritelor Luptatorilor impotriva Regimului Comunist instaurat in Romania, din subordinea Guvernului, a decis sa-i retraga lui Ion Iliescu titlul de luptator la Revolutie.Membrii Secretariatului au votat miercuri, 8 iunie, in unanimitate, sa ii retraga fostului presedinte carnetul de revolutionar. Potrivit Comisiei, avand in vedere faptul ca in 1971 a detinut functia de secretar al Comitetului Central al PCR, coroborat cu functia de conducere detinuta ... citeste toata stirea