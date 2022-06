Ramasitele Printului Mircea vor fi stramutate de la Bran la Curtea de Arges

Familia Regala vrea sa mute ramasitele pamantesti ale Printului Mircea de la Bran la Curtea de Arges. Evenimentul depinde de un aviz al Ministerului Culturii.Mircea a fost cel de-al saselea copil al Reginei Maria si al Regelui Ferdinand si a murit, la 3 ani, in 2 noiembrie 1916, de febra tifoida. A fost inmormantat "in vechea biserica de la Cotroceni", dupa cum scria chiar Regina Maria, in jurnalul ei. In graba, pentru ca Romania era in razboi, iar trupele inamice se apropiau de Bucuresti. "A ... citeste toata stirea