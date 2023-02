Salvamontistii din poiana Brasov au intervenit in cursul serii de marti, 7 februarie, pentru a recupera un schior care s-a ratacit in Masivul Postavarul. Dupa o interventie care a durat aproape 3 ore, schiorul a ajuns la hotelul unde era cazat.Schiorul a parasit partiile amenajate, cu intentia de a schia in padure. Necunoscand conformatia masivului, nu a mai reusit sa iasa inapoi in partii si s-a ratacit pe Valea Seaca. ... citeste toata stirea