Dupa ce a preluat Bastionul Postavarilor de la Consiliul Judetean, Primaria Brasov a inceput sa faca planuri pentru punerea lui in valoare. Astfel, la inceputul acestui an, municipalitatea brasoveana a contractat o firma de specialitate care sa pregateasca documentatia tehnica pentru reabilitarea monumentului istoric si pentru realizarea unor amenajari, iar recent a primit documentele solicitate.In aceste conditii, in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov de astazi va fi supus aprobarii ... citeste toata stirea