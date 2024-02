Realizare remarcabila marca Muzeul Judetean de Istorie Brasov. Expozitia "Inceputurile sporturilor de iarna in Romania" va fi prezentata din nou in Belgia.Expozitia "Inceputurile sporturilor de iarna in Romania" ajunge si in acest inceput de an in Belgia, de data aceasta la Leuven, unde va fi prezentata sambata, 17 februarie, la De Romaanse Poort (Brusselsestraat 63, ... citește toată știrea