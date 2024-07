Recalcularea pensiilor: Ministerul Muncii a anuntat cum vor fi distribuite deciziile

Guvernul a aprobat in sedinta de vineri, 28 iunie, modalitatea de distributie a deciziilor privind recalcularea pensiilor."Reforma sistemului public de pensii mai face un pas si trece in faza de organizare logistica astfel incat toti pensionarii sa beneficieze, in termenul asumat, de prevederile Legii nr. 360/2023", a informat vineri Ministerul Muncii.In acest sens, Guvernul Romaniei a aprobat ca Posta Romana sa fie institutia care sa ofere servicii integrate de pregatire si expediere a ... citește toată știrea