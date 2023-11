Chiar daca pana acum lasau de inteles ca formeaza o echipa, directorul Aeroportului International Brasov - Ghimbav, Alexandru Anghel, are o relatie tensionata cu reprezentantul ROMATSA din Consiliul de Administratie al aeroportului, Daniel Micu. De altfel, acesta din urma chiar a avut o tentativa de demitere a lui Anghel, care, insa, a esuat.Mai exact, Alexandru Anghel ne-a declarat ca "in urma cu o saptamana au incercat sa ma destituie. In prima faza, domnul Micu m-a propus sa demisionez, ... citeste toata stirea