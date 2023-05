Marti, 30 mai, ora 16.00, are loc lansarea celei de-a doua editii a revistei bilingve (germana romana): "Revista elevilor. Jurnalul meu personal", la libraria Carturesti, Piata Sfatului nr. 20.O continuare a proiectului inceput in anul 2022, "Revista elevilor. Un jurnal personal" are scopul, ca si pana acuma, de a crea un spatiu in care tinerii sa se poata exprima in scris in limba germana si limba romana, sa poata aprofunda subiecte de literatura universala si istorie locala, si ... citeste toata stirea