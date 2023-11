La nici doua saptamani de la incidentul produs in Codlea (pe 16 noiembrie), unde un barbat lovit pe trecere a zacut 23 de minute pe asfalt, desi accidentul s-a produs in fata sediului Politiei si la 70 de metri de statia Ambulantei, un nou caz a fost semnalat de codleni. Vineri, 24 noiembrie, acestia au surprins intr-o fotografie un barbat care zacea pe asflat, sub privirile nepasatoare ale politistilor locali.Cea care a pozat incidentul cere ajutorul in numele comunitatii din Codlea, cu ... citeste toata stirea