Robbie Williams va sustine un concert la Bucuresti, pe 19 august, in cadrul festivalului Summer in the City, desfasurat in perioada 18-19 august, in Piata Constitutiei. Organizatorii evenimentului au transmis deja si care sunt cerintele artistului in ceea ce priveste sederea lui in Romania. Robbie Williams a avut mai multe preferinte in ceea ce priveste mancarea si nu numai. In spiritul sustenabilitatii, echipa cantaretului a solicitat instalarea de cosuri de reciclare in zonele cheie ale ... citeste toata stirea