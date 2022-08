Roman-ul, doar "de parada": Acesta e 22.290 DFAEG, nou camion militar produs intr-un singur exemplar, la Brasov, pentru expozitii militare

Daca in perioada de glorie avea peste 20.000 de angajati, acum in fabrica de camioane "Steagul Rosu" din Brasov, rebotezata Roman dupa Revolutie, mai lucreaza vreo 100. Incearca sa revina, insa, in prim plan, cu un camion militar extrem, 6*6 - Roman 22.290 DFAEG."Da, acest camion e cel mai nou si mai recent fabricat dintre cele produse la Brasov, iar acum, in anul 2022, e camionul de demonstratii si prezentari al fabricii din Romania", scrius cei de la Piata Auto, care au publicat, in ... citeste toata stirea