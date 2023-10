Romania ar putea fi fortata sa reintroduca armata obligatorie. Avertismentul vine de la generalul Virgil Balaceanu, fost reprezentant al Comandamentului NATO."Noi avem patru judete pe an in care rezervistii, cei care au facut serviciul militar obligatoriu pana in 2007 si ale caror varste sunt intre 35 si 55 de ani, pot fi convocati, o singura zi, odata la 10 ani. Ce inseamna un asemenea lucru legat de pregatirea rezervei? Rezerva este folosita, Ucraina nu rezista daca nu mobiliza peste 500. ... citeste toata stirea