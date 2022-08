Romania, de la 45 la 200 km/h

Volumul "Europe by Rail": Peisaje pitoresti pe care le poti admira din tren, tocmai pentru ca viteza acestora este destul de micaViteza medie a trenurilor romanesti este de sub 45 km/h, iar acest lucru este bun daca vrei sa privesti peisajul.O data la doi ani apare un volum de peste 500 de pagini, Europe by Rail - The Definitive Guide, iar in cea mai recenta editie, aparuta in aprilie 2022 - Romania figureaza intr-un traseu lung ce porneste de la Budapesta si se termina la Mangalia. Sunt ... citeste toata stirea