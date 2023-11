Romania a devenit in premiera campioana mondiala la minifotbal, dupa ce a trecut in finala din Emiratele Arabe Unite de Kazahstan. A fost 2-2 dupa 60 de minute de joc si 12-11 la loviturile de departajare.Unul dintre artizanii acestui titlu este brasoveanul Dragos Nitu, unul dintre portarii reprezentativei noastre. Jucatorul echipei ACS Reggio Liriada a fost convocat in premiera la nationala de minifotbal pentru un turneu de pregatire, inaintea plecarii in Emiratele Arabe Unite, iar primul ... citeste toata stirea