Romania, intr-o calatorie cu 42 de "statii". Brasovul, la statia 32

Un tur al Romaniei cu 42 de "statii", cate una pentru fiecare judet si pentru capitala Bucuresti. Asa arata proiectul inedit al unui tanar din Targu Jiu, Florian Usurelu, care isi doreste sa promoveze obiectivele turistice pe care o persoana nu ar trebui sa le rateze in fiecare judet al tarii. Ideea i-a venit in 2018, dar la drum a pornit la inceputul lui 2021."Eram in clasa a XII-a si nu aveam nicio idee unde sa merg. Mi-am facut dosarul pe ultima suta de metri si am aplicat la facultatile ... citeste toata stirea