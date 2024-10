Romania schimba duminica "ceasul", dar incertitudinea europeana ramane

Romania va trece la ora de iarna in noaptea de 26 spre 27 octombrie 2024, cand ceasurile vor fi date inapoi cu o ora, astfel incat ora 04:00 devine ora 03:00.Romania va reveni la o diferenta de doua ore fata de Ora Universala (GMT), in comparatie cu diferenta de trei ore care se mentine pe perioada orei de vara. Aceasta va permite o ora suplimentara de somn si va transforma duminica respectiva in cea mai lunga zi din an, informeaza Parlamentul European.Controversa in jurul schimbarii ... citește toată știrea