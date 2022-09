Romania se pregateste de intrarea Schengen

Asteptata de multi ani, intrarea Romaniei in Spatiul Schengen (statut care permite o mai mare libertate de circulatie in spatiul european) s-ar putea produce in scurt timp. Anuntul a fost facut joi, la Brasov, de eurodeputatul liberal Sigfried Muresan, in cadrul unei conferinte de presa."Saptamana viitoare, in Parlamentul European va fi o dezbatere privind aderarea Romaniei si Bulgariei la Spatiul Schengen. Apoi, la finalul lunii octombrie, ... citeste toata stirea