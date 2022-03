Romanii si razboiul: 34% - castiga Rusia, 61% - nu vom fi atacati, 47% - nu vor in armata, 26% - vor parasi tara

Cel mai recent sondaj realizat de Avangarde arata ca 53% dintre respondenti au o parere proasta despre Rusia, iar peste 60% cred ca Federatia nu va ataca si Romania. In ceea ce priveste parerea romanilor despre Vladimir Putin, 69% au o parere proasta, in timp ce 3% au o parere buna. In cazul unui conflict militar in tara noastra, cetatenii sunt de parere, in procent de 39% ca romanii nu se vor inrola in armata, in timp de 30% dintre respondenti cred ca da.Crime de razboi ... citeste toata stirea