Romanul "M**E PSD", in partidul brasoveanului Ludovic Orban

Razvan Stefanescu, romanul din Suedia care a devenit celebru dupa ce s-a afisat in tara cu numarul de inmatriculare "M**E PSD, s-a inscris in partidul lui Ludovic Orban, Forta Dreptei. Anuntul a fost facut chiar de presedintele partidului, care spune ca a ramas prieten cu romanul plecat la munca in Suedia."Am ramas amic cu *artizanul* placutei suedeze. De astazi, Razvan Stefanescu este si coleg cu mine in Forta Dreptei. Amandoi ne-am pastrat aceeasi atitudine categorica contra PSD. Si contra ... citește toată știrea