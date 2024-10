Roxana Minzatu, la examenul scris: 22 de intrebari de la UE. Comisarul s-a angajat, printre altele, sa intreprinda eforturi pentru a face mai atractiva cariera didactica

Comisarul european desemnat al Romaniei, brasoveanca Roxana Minzatu, s-a angajat sa intreprinda eforturi pentru a face mai atractiva cariera didactica, in contextul in care nu mai putin de 24 de state UE se confrunta cu o criza de profesori, si in acelasi timp sa imbunatateasca programul Erasmus +, pe care multi studenti romani il considera prea costisitor, in raspunsurile scrise la intrebarile comisiilor Parlamentului European care vor fi implicate in audierea ei, scrie Agerpres.Audierea ... citește toată știrea