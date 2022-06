Rusia are in vizor o "zona vasta, de la Varsovia la Sofia"

Foto: CEREALELE UCRAINENILOR, SCOASE DIN TARA CU TIR-URILE, cozi uriase in vama. De aproximativ o luna, in Romania au ajuns undeva la 240.000 de tone de cereale din Ucraina, cantitate care reprezinta doar 1% din cerealele care sunt blocate in acest moment. Autoritatile din Ucraina spun ca au pe stoc aproximativ 30 de milioane de tone.Presedintele Volodimir Zelenski a indemnat miercuri, 15 iunie, Uniunea Europeana sa lase Ucraina sa porneasca pe drumul spre aderarea la blocul comunitar, ... citeste toata stirea