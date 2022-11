S-a decis: pensiile cresc cu 12.5%, plus pensiile 13 si 14 in 2023

Liderii PSD, PNL si UDMR au ajuns la un compromis pe tema majorarii pensiilor, care ar urma sa creasca cu 12,5% de la 1 ianuarie 2023. Valoarea punctului de pensie va creste la 1.784 de lei, iar impactul bugetar se ridica la 17,5 miliarde lei.De asemenea, s-a convenit acordarea de ajutoare sociale pensionarilor cu pensii de pana la 3.000 de lei. Astfel, persoanele cu pensii mici vor primi un ajutor din partea statului in doua transe semestriale (in principiu, in lunile ianuarie si iulie):- ... citeste toata stirea