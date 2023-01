S-a lipit de un nou "servici"

La aproape 43 de ani, mezina lui Traian Basescu produce cea mai spectaculoasa reconversie profesionala, trecand din tabara tatalui detinator absolut al titlurilor de prim-injurator al presei chiar pe bancile gazetariei. In ciuda investitiilor majore in estetica sa, Elena Basescu nu va prezenta stiri, ci le va scrie: s-a angajat la Aleph News, trustul de presa detinut de Adrian Sirbu.Dupa ce a stralucit public in numeroase randuri cu gafele ce au ramas in istorie, Elena Basescu a fost laudata ... citeste toata stirea