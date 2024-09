S-au pus in vanzare biletele pentru Festivalul "25 de ore de teatru non-stop". Programul evenimentului

S-au pus in vanzare biletele pentru Festivalul "25 de ore de teatru non-stop", care va avea loc pentru prima data la Brasov, in weekendul 28-29 septembrie.Douazeci de evenimente (dintre care doua online) comprimate pe parcursul a mai bine de 25 de ore vor imbogati viata culturala a orasului in ultimul weekend din luna septembrie, cand Brasovul gazduieste in premiera "25 de ore de teatru non-stop" un festival al teatrului independent.Zeci de artisti tineri din tara si nu numai, vor anima ... citește toată știrea