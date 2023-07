De nu mai putin de un secol, romanii stiu ca centrul tarii noastre este situat in judetul Sibiu, insa se pare ca, de fapt, centrul Romaniei ar fi la 30 de km distanta de acel loc, in judetul Brasov, dupa ultimele calcule facute de experti.De peste 100 de ani, romanii stiau ca centrul tarii noastre se afla in satul Dealu Frumos din judetul Sibiu, dupa multe calcule care au fost facute in trecut. Pentru a marca centrul Romaniei, autoritatile au facut chiar si un monument in acest loc care ... citeste toata stirea