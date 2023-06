Foto: RAMAS BUN. Imaginile transmise ieri de agentia spatiala arata cum cei patru voluntari isi iau ramas bun de la spectatori care ii aclamau in timp ce se indreptau spre interiorul habitatului, inainte ca usa sa se inchida in urma lor.Te-ai intrebat vreodata cum ar fi sa traiesti pe Marte? Ei bine, patru persoane sunt pe cale sa afle, deoarece au fost inchise marti, 27 iunie 2023, in simulatorul NASA pentru urmatoarele 378 de zile. Daca totul decurge conform planului, va fi iulie 2024 cand ... citeste toata stirea