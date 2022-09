Sabia capitanului Sabin Mare, unul dintre sustinatorii luptatorilor din Muntii Fagarasului, a fost gasita intr-o fosta cofetarie. Aici functiona, chiar sub nasul securistilor, un cuib al rezistentei anticomuniste

Nici nu banuia Securitatea comunista ca in cladirea in care functiona cea mai renumita cofetarie din Fagaras, Embacher, chiar sub nasul securistilor, era un cuib al rezistentei anticomuniste. Ginerele renumitului cofetar, capitanul Sabin Mare, era unul dintre sustinatorii luptatorilor din Muntii Fagarasului. Se intalnea cu ei chiar in casa cofetarului, dar si pe carari de munte. I-a ajutat cu bani, arme si bunuri pe partizanii din munti. S-a intalnit cu Ion Gavrila Ogoranu (Mosu), amandoi fiind ... citeste toata stirea