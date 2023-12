In urma cu 70 de ani, Brasovul avea traditii de sarbatori mult diferite de cele de acum. Aceasta pentru ca, din acea perioada, numerosi tineri din judetele din Moldova au inceput sa vina in orasul de la poalele Tampei si, odata cu ei, au ajuns si traditii din zonele in care au crescut acestia.Traditiile au fost foarte puternic influentate si de faptul ca, la un moment dat, numarul de locuitori ai Brasovului care erau nascuti in Moldova era mai mare decat restul populatiei orasului, astfel ca ... citeste toata stirea