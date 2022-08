Samsarii dau de greu la RAR

Registrul Auto Roman (RAR) a inceput sa aplice prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 120/2021 pentru a impune noile reguli privind inmatricularea masinilor second-hand importate. OUG 120/2021 are drept scop eliminarea samsarilor de masini second-hand. Drept urmare, prin noile reguli, Guvernul a introdus o noua conditie pentru eliberarea cartii de identitate a vehiculului (CIV). "In cazul in care vehiculul rutier provine din tari membre UE, solicitarea (depusa la Registrul Auto ... citeste toata stirea