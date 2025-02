Santiere si in anul 2025, in judetul Brasov. Pe lista Ministerului Transporturilor apare si o autostrada despre care s-a vorbit mai putin

Anul 2025 va fi unul al continuitatii in ceea ce priveste proiectele de infrastructura din judetul Brasov. Cel putin asta rezulta din bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, un document extrem de stufos, de aproape 2.000 de pagini, depus la Parlamentul Romaniei spre consultare.In proiectul de buget sunt incluse o serie de investitii care includ si judetul Brasov, unele aflate in etapa lucrarilor, altele in faza de elaborare a documentatiilor tehnice.CFR: Brasov - Sighisoara ... citește toată știrea