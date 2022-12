Scandal pe DN1: "Ciuca are 43.000 de euro pensie speciala"

Panourile Declic cu mesajul "Ciuca are 43.000 de euro pensie speciala. Te-ai blocat? Taiati pensiile speciale!", montate pe DN1, in Predeal si Azuga, au fost cenzurate de catre autoritatile locale, acuza organizatia Declic intr-un comunicat de presa.Organizatia sustine ca angajati ai primariilor Predeal si Azuga, ambele conduse de primari PNL, ar fi vandalizat si desfiintat panourile montate de Declic in cadrul campaniei in care peste 140 mii de romani cer taierea pensiilor speciale. ... citeste toata stirea