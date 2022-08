Scandal si la capul mortului: Familia fostului primar din Jibert, Iancu Boeriu, spune ca procurorii ignora martori si dovezi dupa crima

Primarul din comuna Jibert, judetul Brasov, Iancu Boeriu, a murit la finalul lunii martie a acestui an dupa ce a fost batut de un consilier local din comuna. Cei doi nu reuseau sa se inteleaga cum sa fie administrata comuna. Bataia primita i-a provocat primarului leziuni interne, iar acesta s-a stins in cele din urma, in spital, la cateva zile de la internare. Decesul primarului din Jibert a fost provocat de o peritonita, in urma loviturilor primite in casa consilierului local Buta Gheorghe, ... citeste toata stirea