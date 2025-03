Schi la Brasov, de azi in "sezon de primavara"

Foto: Vineri, 21 martie, stratul de zapada batuta de pe partie masura, in medie, 25 de cm, insa in partea inferioara a masivului era in scadere.Temperaturile ridicate din ultimele zile, inclusiv pe parcursul noptii trecute, au afectat stratul de zapada de pe domeniul schiabil din masivul Postavarul, astfel ca, incepand de astazi, 24 martie, partiile din partea inferioara a masivului vor fi inchise, deoarece nu mai asigura conditii optime si de siguranta pentru schi.Se va putea schia, in ... citește toată știrea