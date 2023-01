"Scoala-te, nea Nicule, din morti/ Si da-ne serviciu la toti"

Joi, 26 ianuarie, s-au implinit 105 ani de la nasterea lui Nicolae Ceausescu, presedinte al Romaniei timp de 25 de ani, in timpul dictaturii comuniste. An de an, pe 26 ianuarie, nostalgicii comunismului se strang la mormantul sotilor Ceausescu de la cimitirul Ghencea pentru a-l comemora pe dictator. Asa s-a intamplat si anul acesta, in ciuda temperaturilor scazute de afara.Dupa 32 de ani, zeci de romani il regreta, inca, pe Ceausescu (Ceasca - asa cum ii mai spuneau combatantii) si considera ... citeste toata stirea