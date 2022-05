Scrisoarea lui Neacsu, primul document scris in limba romana, expusa in premiera la Casa Sfatului

Scrisoarea lui Neacsu din Campulung catre Judele Brasovului a ajuns, luni, la Casa Sfatului din Brasov, acolo unde este expusa pentru public.Dupa 106 ani, Scrisoarea lui Neacsu se intoarce la Casa Sfatului, adica in locul unde a fost pastrata sute de ani, de la sosirea la destinatie in iunie 1521 pana in septembrie 1916.Este pentru prima oara de la descoperirea sa, cand scrisoarea lui Neacsu este prezentata public intr-o expozitie muzeala si in afara cadrului profesional al Arhivelor.Cel ... citeste toata stirea